Afyonkarahisar termal turizmin yanı sıra futbol takımlarının da gözdesi oldu

AA

Futbol kulüplerine konaklama anlamında büyük avantaj sağlayan bölgedeki termal otellerin yanı sıra yaz döneminde şehrin düşük nem oranına sahip olması da kulüplerin Afyonkarahisar'ı tercih etmesinde önemli rol oynuyor.

Kentin kavşak noktasında olması, termal otel sayılarının artması da büyük avantaj sunuyor.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının yapmış olduğu Spor Kompleksi'nde, 11 antrenman sahasının, 2 büyük sahanın ve 15 bin kişilik stadyumun bulunduğunu söyledi.

Kamp merkezinin bakımlarının belediye tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Zeybek, "Spor takımlarının ve spor camiasının, 6 yıldır kamp yapmak için özellikle Afyonkarahisar'ı tercih etmesinin nedenlerinden birisi de neredeyse sıfır derecede nem oranına sahip olması." dedi.

- "En büyük özelliği termal bölgede olması"

Bakımlı ve kaliteli sahaların, teknik direktörlerin özellikle Afyonkarahisar'ı tercih etmelerinin nedeni olduğunu vurgulayan Zeybek, şunları kaydetti:

"Biz de sporcuların, konukların, misafir ettikleri takımların oyuncularının sakatlanmamaları, güzel bir kamp sezonu geçirmeleri için elimizden gelen gayreti sarfediyoruz. Tabi en büyük özelliklerimizden birisi de tesisin termal bölgede olması. Lezzetlerimizin tercih edilebilir derecede güzel olması. Biliyorsunuz Afyonkarahisar, Hatay ve Gaziantep'ten sonra 3. gastronomi şehri ilan edildi. 100'e yakın tescilli yöresel ürünümüz var. Süper Lig, birinci, ikinci ve üçüncü ligin hemen hemen her yıl 70 ile 80 arasındaki takımı Afyonkarahisar'da kamp yaptı. İnşallah önümüzdeki yıllarda yeni yatırımlarla Süper Lig takımlarının neredeyse vazgeçilmez kamp merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz."

Bergama Belediyespor Teknik Direktörü Behram Üstün de tesisteki sahaların gayet güzel olduğunu belirtti.

Şehre 60'a yakın takımın kampa geldiğini anımsatan Üstün, "Afyonkarahisar'da bu bir gelenek haline gelecek. Tesisin oluşmasında emekleri olan herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü Türk futbolu ve sporu adına çok büyük bir yatırım. Burada kulüpler hem hazırlık maçları fırsatı buluyor, hem iyi çalışıyor. Keyifli bir ortamda çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Güzel bir kamp dönemi geçirdik"

Mardinspor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü ise Afyonkarahisar'a böylesi bir tesisi kazandıranlara teşekkür ederek, "Afyonkarahisar'a çok mükemmel bir tesis kazandırılmış. 20 yıldır bu işin içerisindeyim, birçok kampı gezdik, bu kadar güzel bir tesisi görmedim." ifadesini kullandı.

Futbolculardan Serkan Özen de Afyonkarahisar'ın genellikle bütün takımların tercih ettiği bir il olduğuna dikkati çekti.

Özen, "Havasıyla, otelleriyle oldukça güzel bir şehir. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. İmkanlar güzeldi. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah lige de yansıyacak. Burada 4. kampım." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Göztepe, Gaziantep FK ve Antalyaspor yeni sezona, Afyonkarahisar Spor Kompleksi'ndeki tesislerde hazırlanmıştı.