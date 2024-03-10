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        Haberler Gündem Afyonkarahisar teravih namazı saati 2024: Diyanet ile Afyonkarahisar teravih namazı vakti saat kaçta kılınacak?

        2024 Afyonkarahisar teravih namazı saat kaçta?

        Diyanet ile il il teravih namazı saatleri en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Bu kapsamda Afyonkarahisar ilinde ikamet edenler, teravih namazı saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Bakanlığı il il imsakiye takvimini paylaşmasının ardından, Afyonkarahisar teravih namazı saati de netlik kazanmış oldu. İşte Diyanet ile 2024 Afyonkarahisar teravih namazı vakti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 01:10 Güncelleme: 11.03.2024 - 01:10
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        • 1

          On bir ayın sultanı olarak kabul gören Ramazan, 11 Mart Pazartesi günü ilk orucun tutulması ile başladı. Ramazan ayı öncesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye takvimini paylaştı. Böylelikle Afyonkarahisar ili teravih namazı saati de belli oldu. Peki, "Afyonkarahisar teravih namazı saat kaçta?" İşte 2024 Afyonkarahisar teravih namazı saatleri...

        • 2

          AFYONKARAHİSAR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

          11 Mart Pazartesi Ramazan'ın 1. günü

          Afyonkarahisar Sahur (İmsak) Vakti: 05:47

          Afyonkarahisar İftar Vakti: 19:08

          Afyonkarahisar Teravih Namazı Vakti: 20:24

          2024 AFYONKARAHİSAR İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

          İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.

          İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

          2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.

        • 4

          RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

          9 Nisan Salı: Arife

          10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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