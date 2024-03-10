On bir ayın sultanı olarak kabul gören Ramazan, 11 Mart Pazartesi günü ilk orucun tutulması ile başlıyor. Ramazan ayı öncesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye takvimini paylaştı. Böylelikle Afyonkarahisar ili teravih namazı saati de belli oldu. Peki, "Afyonkarahisar teravih namazı saat kaçta?" İşte 2024 Afyonkarahisar teravih namazı saatleri...