Afyonkarahisar merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının "banka kredi kartlarının kötüye kullanılması" ile "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında tespit ettiği 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, sabah saatlerinde zanlıların Antalya ve Kocaeli'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler Nedim B, Levent A. ve Muktalip U'nun, işlemleri için Afyonkarahisar'a getirildiği bildirildi.