Afyonkarahisar'ın tarih kokan beldeleri karavan turizmiyle de tanıtılacak

AA

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın turizm değerleri açısından oldukça zengin bir şehir olduğunu söyledi.

"Özellikle Frigya Vadisi'nde Hitit, Frig, Roma, Selçuklu, Osmanlı, Türk medeniyetinin burada yansımalarını görüyorsunuz." diyen Tanır, güzide tarihi eserleri tanıtmak, ilin sadece termal yönünün olmadığını göstermek için alternatif turizm çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu çerçevede çalışmaları başlattıklarını kaydeden Tanır, şöyle konuştu:

"Valimiz Gökmen Çiçek'in himayelerinde, Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği iş birliğinde çalışmaları başlattık ve turistleri davet ettik. Bu çalışmada şunu da ortaya koymak gerekiyor, insanların pandemi sürecinde evlerine kapanmaktan korktukları, turizm açısından birçok yere çıkmaya çekindikleri bir dönemde karavan turizmi ciddi anlamda farklı bir fırsatı sunuyordu. Bu da önemli bir boyuttu. Karavan turizmciliğini buraya da sokarak, insanların buraya gelmesini temin ederek turizmi de canlandırmak istedik."

- "Turistlerimizi burayı görmeleri için davet ediyoruz"

Turistlere farklı bir imkan da sunma fırsatları olacağını dile getiren Tanır, dernek aracılığıyla karavancıları kente davet edeceklerini söyledi.

Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin saymakla bitmeyeceğini anlatan Tanır, şunları kaydetti:

"Etkileşimli tanıtımın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayazini'nin içini gezdik. Kaya yerleşmelerini ve Türk köyünü, Osmanlı'nın son döneminde yapılan köyü gezme fırsatı oldu. Bayramaliler Kalesi, antik yol, çok daha önemlisi 1921-1922'de Milli Mücadele'nin yapıldığı Kolankaya Şehitliği'ni gördük. Burada yerinde inceleme yapma fırsatımız oldu. Sizi farklı tarih harmanına götürüyor. Her şey var burada. Turistlerimizi burayı görmeleri için davet ediyoruz."

- "Ayazini'yi doğal bir Ürgüp olarak Türkiye'ye tanıtacağız"

Tur için Afyonkarahisar'a gelen Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız da Frig Vadisi'nde güzel yerler gezdiklerini belirtti.

Bundan sonra her zaman kente gelmek istediklerini vurgulayan Yıldız, "Köyler çok güzel, Yılanlı Kaya'ya gittik, oralar da güzeldi. Şehitlikleri gezdiğimizde çok duygulandık." dedi.

Ayazini köyü muhtarı Bekir Yılmaz, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ayazini köyü gelecekte turizmin başkentidir. İnşallah ileriki günlerde Ayazini'yi doğal bir Ürgüp olarak Türkiye'ye tanıtacağız." ifadelerini kullandı.