Afyonkarahisar Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Afyonkarahisar başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Afyonkarahisar seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 89.95 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:20 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 95.9 oldu. Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 287.799 oyla yüzde 63.65 - Kemal Kılıçdaroğlu: 131.206 oyla yüzde 29.02 - Sinan Oğan: 30.522 oyla yüzde 6.75 - Muharrem İnce: 2.664 oyla yüzde 0.59 aldı. Afyonkarahisar 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 287.799 oyla yüzde 63.65Kemal Kılıçdaroğlu: 131.206 oyla yüzde 29.02Sinan Oğan: 30.522 oyla yüzde 6.75Muharrem İnce: 2.664 oyla yüzde 0.59

Afyonkarahisar Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.74 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:20 itibarıyla yüzde 93 oranında açıldı. 2023 Afyonkarahisar milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 279.254 oyla yüzde 63.98 - Millet İttifakı: 137.615 oyla yüzde 31.53 - Ata İttifakı: 9.414 oyla yüzde 2.16 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.637 oyla yüzde 0.61 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 529 oyla yüzde 0.13 aldı. Saat 22:20 itibarıyla 2023 Afyonkarahisar milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Cumhur İttifakı: 279.254 oyla yüzde 63.98Millet İttifakı: 137.615 oyla yüzde 31.53Ata İttifakı: 9.414 oyla yüzde 2.16Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.637 oyla yüzde 0.61Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 529 oyla yüzde 0.13AK Parti: 191.951 oyla yüzde 43.98CHP: 81.845 oyla yüzde 18.75MHP: 69.733 oyla yüzde 15.98İYİ Parti: 55.770 oyla yüzde 12.78YENİDEN REFAH: 12.845 oyla yüzde 2.94ZP: 9.414 oyla yüzde 2.16BBP: 4.725 oyla yüzde 1.08MEMLEKET: 3.473 oyla yüzde 0.80YEŞİL SOL: 1.599 oyla yüzde 0.37TİP: 1.038 oyla yüzde 0.24MP: 738 oyla yüzde 0.17HAKPAR: 368 oyla yüzde 0.08TKP: 332 oyla yüzde 0.08HKP: 304 oyla yüzde 0.07GBP: 296 oyla yüzde 0.07YP: 116 oyla yüzde 0.03SOL PARTI: 113 oyla yüzde 0.03TKH: 84 oyla yüzde 0.02ANAP: 0 oyla yüzde 0.00GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00