Afyonkarahisar'dan İzmir'deki deprem bölgesine kurtarma ekibi desteği

Depremin ardından AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan koordinasyonunda 30 kişilik ekibin 10 araçla İzmir'e doğru hareket ettiği öğrenildi.

Bölgede görev yapacak ekip ile "Uma", "Arya" ve "Çıtır" isimli arama kurtarma köpeklerinin de enkaz altındaki binalarda arama çalışmalarına katılacağı aktarıldı.