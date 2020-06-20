Afyonkarahisar'dan Belçika ve Hollanda'ya polen ihracatı

İlçeye bağlı Taşoluk beldesinde kurulan tesiste, Afyonkarahisar başta olmak üzere, Muğla, Aydın, Manisa, İzmir, Antalya, Burdur, Uşak, Kütahya ve Konya'daki arıcıların ürettiği polenler işleniyor.İşlenen polenler yaş ve kuru olarak sınıflandırılarak, soğuk hava zincirinde paketlenip iç piyasanın yanı sıra Belçika ve Hollanda'ya ihraç ediliyor.Firma sahibi Ahmet Akdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de arıcıların baldan sonraki en önemli gelir kaynağının polen üretimi olduğunu söyledi.
Polen üretiminde Afyonkarahisar'ın ilk sıralarda geldiğini dile getiren Akdi, şöyle konuştu:"Bu yıl çeşitli illerden arıcılar, bahar ve yaz dönemi polen üretimi için Afyonkarahisar'a 35 bin kovan getirdi. Sezon boyunca, kovan başına da 5 ila 8 kilogram polen üretimi bekliyoruz. Yine, Antalya, Muğla, Aydın, Manisa İzmir, Konya, Uşak, Eskişehir, Denizli ve Kütahya'dan da bize polenler geliyor ama en çok polen üretimi Türkiye'de Afyonkarahisar'da yapılıyor. Özellikle de haşhaş ve tavşanak bitkilerinden elde edilen polenler yoğunluktadır. Gelen polenler de tesisimizde işlenerek kuru ve yaş olarak sınıflandırılıyor."
- "Koronavirüs sürecine satışlar ilk sıralarda"
Akdi, Türkiye'de önceki yıllarda polen üretimine önem verilmediğini ve genelde de ihtiyaçların ithal edildiğini vurguladı.Önceki yıllarda İspanya, Fransa ve Almanya'ya da polen ihracatı yaptıklarını anımsatan Akdi, "Bu yıl işlediğimiz yaş polenleri Belçika ağırlıklı olmak üzere Hollanda'ya göndermeye başladık. Bu, üretimimizin yüzde 60'ını oluşturuyor. Kuru polenleri de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere iç piyasaya veriyoruz. Bu da üretimimizin yüzde 40'ını oluşturuyor. Satışlarımızda da herhangi bir sıkıntımız yok." dedi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde arıcılık ürünlerine talebin çok fazla olduğunu aktaran Akdi, polen satışlarının da bağışıklık sitemini güçlendirdiği için ilk sıralarda yer aldığını da belirtti.Polenlerin tüketimine ilişkin de bilgi veren Akdi, "Polen, bal, kaymak ve yoğurt ile birlikte tüketilebilir. Yine karışımları da yapılabilir. İçerisindeki vitamin değerleri yüksek olduğu için insan sağlığına da oldukça faydalıdır." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!