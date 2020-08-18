Afyonkarahisar'dan 81 ilin belediye başkanlarına lezzet paketi gönderildi

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatı, Vali Gökmen Çiçek'in destekleriyle Gastronomi Alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Afyonkarahisar'da, yöresel ürünlerin yer aldığı lezzet paketleri 81 ilin belediye başkanlarına gönderildi.Paketlerde tescilli lezzetlerden oluşan lokum, sucuk, patatesli köy ekmeği ve haşhaşın bulunduğu hediye paketleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gastronomi Birimi tarafından hazırlandı.- "Olumlu dönüşler aldık, kazanan Afyonkarahisar olacak"Belediye Başkanı Zeybek, Afyonkarahisar'ın gastronomi alanında markalaşma ve tanıtım çalışmalarına büyük bir önem verdiklerini kaydetti.Afyonkarahisar'IN, 2019 yılı Ekim ayında gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilerek, Gaziantep ve Hatay'ın ardından ülkenin üçüncü gastronomi şehri ilan edildiğini anımsatan Zeybek, şöyle devam etti:"Vali Gökmen Çiçek'in de destekleriyle şehrin başta termal turizmi olmak üzere, tüm tarihi ve kültürel değerlerini gastronomi ekseninde toplayarak, markalaşma ve tanıtım çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Şehrimizin lezzetlerini ciddi bir tanıtım kampanyasına giriştik. Bu anlamda daha önce 81 ilimizin valilerine gönderdiğimiz paketlerinden bu kez de 81 ilimizin belediye başkanlarına gönderdik. Afyonkarahisar'ın tanıtımı, gelişmesi ve yöresel ürünlerimizin geniş kitlelere tanıtılması için belediye olarak elimizden gelenin fazlasını göstermeye gayret sarf ediyoruz. Bu da tabii ki üreticilerimize olumlu olarak döneceğinden hiçbir şüphemiz yok. Kazanan Afyonkarahisar olacak."