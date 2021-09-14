Afyonkarahisar'dan 3 kıtada 20 ülkeye tarım makinesi ihracatı

İlçede 35 yıl önce inşaat makineleri üretimiyle sektöre adım atan Aktürk Makine, 25 yıldır da tarım makineleri alanında faaliyet gösteriyor.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 10 bini kapalı yaklaşık 15 bin metrekare alanda 65 kişinin istihdam edildiği firma, ağırlıklı olarak biçerdövere takılan "mısır hasat tablası", "ayçiçeği hasat tablası" ve balya makinesi üretiyor.
İşletmenin sahibi Hüseyin Aktürk, AA muhabirine, ürettikleri mısır ve ayçiçeği hasat tablalarının yüzde 80'ini ihraç ettiklerini belirtti.
Her geçen gün yeni bir ülkeden ürünler için talep aldıklarını dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:
"Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 20 ülkeye ürün gönderiyoruz. Asya'da Kazakistan, Özbekistan ve Gürcistan, Afrika'da Tunus, Fas ve Cezayir başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. En çok ihracatı İtalya, Rusya, Sırbistan ve Bosna Hersek'e yapıyoruz. ABD, Almanya ve Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkeleriyle de ihracat için görüşmelerimiz başladı. Fransa'ya büyük makineler için teklif sunduk.
Önümüzdeki sezon büyük ebatlı makine üretimine başlayacağız. Bu yılki hedefimizi yakaladık ve şu an üretimimizin yüzde 80'ini yurt dışına gönderiyoruz. Hemen hemen her gün farklı bir ülkeye gönderim gerçekleştiriyoruz. Farklı ülkelerde şu an için bayiliklerimizin yanı sıra teknik servis ve yedek parça ağımızı da oluşturduk."
- "Pandemi döneminde tarım makineleri ihracatında artış oldu"
Kovid-19'dan tarım sektörünün etkilenmediğini ifade eden Aktürk, salgın döneminde tarım makinelerinin ihracatında artış olduğunu bildirdi.
Ürettikleri balya makinelerinin de yurt içinde alıcı bulduğunu anlatan Aktürk, "Avrupa ülkelerinde pandemi nedeniyle bazı fabrikalar kapandı veya yarı personelle çalışmaya devam ediyor. Sağlık problemleri orada daha fazla. Yurt dışındaki fabrikaların Kovid-19 nedeniyle kapanması sonucu Avrupa'daki firmalar, ürünleri bizden tedarik etmeye çalışıyor. Şu an tam kapasite çalışmalarımızı, üretimimizi yürütüyoruz." diye konuştu.
Bosna Hersek'ten tarım makinesi almak için görüşmeye gelen iş insanı Darko Comment de "Şimdiye kadar hiçbir sıkıntımız olmadı. Daha uzun süreli çalışmak istiyorum. Firma yetkilerini Bosna Hersek'e davet ediyorum. Yeni makineler için çalışmalar yapalım istiyoruz. Türkiye çok iyi ve çok seviyorum." dedi.
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