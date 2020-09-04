DHA

Zehir tacirlerinin uyuşturucu bağımlısı olan ancak uyuşturucu maddelere ulaşamayan kişilere yeşil reçeteye tabi psikiyatri haplarının satıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

3 ay süren takibin ardından operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında, aralarında özel hastanede görevli doktor ile eczacının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise kenevir ve esrar ile yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi oluşturan haplar ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen hapların tanesinin 50 TL'den satıldığı, 56 bulunan bir kutudan 2 bin 500 TL'nin üzerinde gelir elde edildiği belirtildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen biri kadın 9 kişinin gece saatlerinde hakim karşısına çıkarılmaları bekleniyor.