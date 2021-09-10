Afyonkarahisar'daki yangında annenin, çocuğunu kurtarmak için 5. kattan atmasının görüntüleri ortaya çıktı

AA

Dörtyol Mahallesi TOKİ konutlarındaki 5 katlı apartmanın bodrum katında dün çıkan yangında, son katta oturan Sultan Gümüş'ün 2 yaşındaki kızını dumandan etkilenmemesi için aşağıda açılan battaniyenin üzerine atması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kayıtlarda, annenin, 5. kattaki evlerinin penceresinden çocuğunu aşağıya bıraktığı görülüyor. Bu sırada korkuya kapılan çevredeki vatandaşların çığlıklar attığı duyuluyor.

Öte yandan, çocuğunu attıktan sonra kendisi de atlayan ve çimlere düşerek ağır yaralanan anne Sultan Gümüş'ün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Afyonkarahisar'da 5 katlı apartmanın bodrum katında dün yangın çıkmış, panik yaşayan vatandaşlar, balkonlara çıkarak dumandan korunmaya çalışmıştı.

Bu sırada 5. katta oturan Sultan Gümüş, önce 2 yaşındaki kızını aşağıda açılan battaniyeye, ardından kendini boşluğa bırakmış, çimlerin üzerine düşen anne yaralanmıştı.

Yangında, dumandan etkilenen ve pencereden atlayan 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.