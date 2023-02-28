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Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Giriş: 28.02.2023 - 21:37 | Güncelleme: ABONE OL
Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
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AA

M.Ü (44), idaresindeki kamyon, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Osmanköy yakınlarında bariyerlere çarparak yola devrildi.

H.A.Ç'nin (64) kullandığı yolcu otobüsü de devrilen kamyona arkadan çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü ile araçtaki M.Ü. (68) ile yolcu otobüsünün muavini R.Ç (24) yaralandı.

Ambulansla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazadan 1,5 saat sonra M.B, (39) idaresindeki hafif ticari araç da yola devrilen kamyona çarptı.

Yaralanan hafif ticari sürücüsü ile araçtaki B.K, (47) ile A.D (26) hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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