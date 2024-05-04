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        Haberler Gündem Güvenlik Afyonkarahisar'daki "Sibergöz-36" operasyonunda 19 tutuklama

        Afyonkarahisar'daki "Sibergöz-36" operasyonunda 19 tutuklama

        Afyonkarahisar'da suç örgütüne yönelik düzenlenen "Sibergöz-36" operasyonunda yakalanan 66 şüpheliden 19'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 00:37 Güncelleme: 04.05.2024 - 00:37
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        "Sibergöz-36" operasyonunda 19 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da, suç örgütüne yönelik "Sibergöz-36" operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlı tutuklandı.

        Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda yakalanan 66 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 24'ü serbest bırakıldı, 42'si sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. AA'nın haberine göre; zanlılardan 19'u çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-36" operasyonunun detaylarını aktarmıştı.

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