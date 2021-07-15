Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

AA

aban Korkmaz (44) idaresindeki 32 FR 589 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi Çevre Yolu'nda Vacip Fidan (59) yönetimindeki 64 AAD 012 plakalı tırın dorsesine çarparak karşı şeride geçti ve karşıdan gelen Hamit Sarıçiçek (40) yönetimindeki 03 HP 907 plakalı araçla çarpıştı. Kazaya, arkadan gelen 06 FG 5709, 35 AFL 371 ile 06 CAV 129 plakalı araçlarda karıştı.

Kazada, sürücüler Korkmaz ve Sarıçiçek ile Fatih Sarıçiçek, (23) Akın Sarıçiçek (11), Emrah Çelik (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan yaralılardan Korkmaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Korkmaz'ın Afyonkarahisar 8. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda astsubay olduğu öğrenildi.