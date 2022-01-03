Afyonkarahisar'da yolcu midibüsü devrildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı belde belediyesine ait yolcu midibüsü, sis ve buzlanmanın etkili olduğu Afyonkarahisar Eskişehir kara yolu Gazlıgöl Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.