Yaşlı adam silahlı saldırıda öldürüldü

Çay ilçesine bağlı Orhaniye köyünde bankta arkadaşlarıyla sohbet eden Ramazan Ayvalı'nın yanına gelen Ali A. (61), av tüfeğiyle ateş etti.

Göğsünden vurulan Ayvalı, kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; saldırının ardından kaçan Ali A. jandarma ekiplerince yakalandı.​​​​​​​