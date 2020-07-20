Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde uygulama noktasında durdurdukları kamyonet ve otomobilde yaptıkları aramada 2 kilogram esrar ele geçirdi.

Ekipler, araçlardaki S.E., A.G., Z.K. ve O.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.