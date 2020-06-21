Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı İnli köyünde besicilik yapan Muhittin E. (62),çocukları A.O.E. (12) ile Nuri E'yi (14) arazideki eve koyunlara bakmaları için bıraktı.

Oyun oynayan A.O.E, odada bulunan tüfekle ağabeyine şaka yapmak istedi. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar ağabey Nuri E'ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuri E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

A.O.E, jandarma tarafından karakola götürüldü.