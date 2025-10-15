Habertürk
        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 00:59 Güncelleme: 15.10.2025 - 00:59
        Ehliyetsiz sürücü Eren E. (15) yönetimindeki otomobil, ilçenin Döğer Beldesi Emre Gölü mevkisinde, Mücahit K. (29) idaresindeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Eren E. hayatını kaybetti, Adnan S. (15), Ali Adem K. (14) ve Mücahit K. (29) ağır yaralandı.

        Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

