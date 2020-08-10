Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 yaralı

Mutlu Değirmencioğlu (53) idaresindeki 06 DH 6714 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 50. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu takla atarak yolda ters yattı.Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada sürücü ve araçta bulunan Halesu Değirmencioğlu (23) yaralandı. Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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