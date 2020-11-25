Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 2018 yılında Suriye'nin Haseke-Daşişa bölgesinde terör örgütü DEAŞ karargahına düzenlenen operasyonda ele geçirilen listede adı geçen ve Afyonkarahisar'da bulundukları öğrenilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde adreslerine düzenlediği operasyonda Irak uyruklu V.J.H.A. ile D.H.M'yi yakaladı.