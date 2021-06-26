Tamir etmeye çalıştığı fren körüğü patladı, hayatını kaybetti

DHA

Olay, saat 20.30 sıralarında Emirdağ-Bolvadin karayolu Taşıyıcılar Kooperatifi tesisinde meydana geldi. Fren körükleri arıza yapan TIR´ın şoförü, tamir için usta çağırdı. Bozulan fren körüğünü onarmaya çalışan Yasin Akgün, arızanın giderilmesi için TIR´ın altında çalışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre; Akgün'ün çalıştığı esnada fren körüğü gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte yerinden fırlayan körükteki yay, Akgün´ün vücuduna isabet etti. Çöken aracın altında ezilerek sıkışan Yasin Akgün, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akgün´ün cenazesi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yasin Akgün´ün, Emirdağ´a bağlı Gömü Belde Belediyesi´nde zabıta görevlisi olarak çalıştığı, zaman zaman da tamircilik yapan babasına yardımcı olduğu öğrenildi. Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.