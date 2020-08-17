Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Şehirönü Mahallesi Özburun Caddesinde meydana gelen olayda, Serdar Cengiz ile Kadir Tezcan (49) arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kadir Tezcan yanında bulundurduğu tabancayla Serdar Cengiz'i vurdu.

Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cengiz hayatını kaybetti.

Zanlı Tezcan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.