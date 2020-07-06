Afyonkarahisar'da eski muhtar İbrahim Y. (63) ile kayınbiraderi Murat Oğur (47),arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Y, yanındaki taşıma ruhsatlı silahla kayınbiraderine 5 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Oğur, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Murat Oğur, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri İbrahim Y'yi suç aleti tabanca ile gözaltına aldı.