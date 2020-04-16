Afyonkarahisar'da patates veriminde artış bekleniyor

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Patates ekim alanları ve rekoltesi her geçen yıl artan Afyonkarahisar, 2019 yılında 530 bin ton patates üretimiyle Türkiye'de 3'üncü sırada yer aldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde dünyada tarımsal üretimin ön plana çıktığı günlerde Türkiye'deki çiftçiler de arazilerini ekmeye devam ediyor.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın zor günlerden geçtiğini belirterek, bu dönemde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.
Türkiye'nin tarımsal üretiminin, ülkenin salgını en az sıkıntıyla atlatmasını sağlayacağını dile getiren Acar, şöyle devam etti:
"Tarım ve Orman Bakanlığımız tarımsal üretimin devam etmesi noktasında gerekli önlemleri alıyor. Bu noktada ülkemizin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'da üretimin aksamaması için gerekli düzenlemeleri de yaptık ve çiftçilerimizi bilgilendirdik. Şehrimiz Türkiye'de patates üretiminde 3'üncü sırada yer alıyor. Mevsimsel olarak da ekim zamanındayız. Geçen yıl 530 bin ton patates üretimimiz vardı. Bu rakam 2018 yılı rakamından daha fazlaydı. Bu yılki rekoltenin daha da artmasını bekliyoruz. Şu anda patates üretimi için ekim alanlarımız da arttı. Geçen yıla göre rekoltede yüzde 10 artış bekliyoruz."
- Afyonkarahisar çiftçisi tarlada
Acar, Kovid-19 salgını sürecinde veya sonrasında halkın patates konusunda sıkıntıya düşmeyeceğini belirtti.
Afyonkarahisarlı patates üreticilerinin, tarlalarında ekim faaliyetlerine devam ettiklerini aktaran Acar, "Bu dönemde çiftçilerimiz, halkımızın gıda konusunda problem yaşamaması için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Afyonkarahisar çiftçisi sahada çalışıyor. Üretim faaliyetlerini sürdüren bütün çiftçilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Üretici Ali Kama, iklim şartlarının da arazinin de patates ekimine çok uygun olduğunu dile getirdi.
Hem yazlık hem de kışlık patates ekimi yaptıklarını belirten Kama, "Bu yıl mevsimsel olarak da yağışlı geçiyor. Geçen yıla göre patates üretiminde yüksek rekolte bekliyoruz. Üretimde sıkıntı yok." dedi.
Yusuf Kama da 400 dekar arazide patates ekimi yaptıklarını söyleyerek, "Bu yıl iklim şartları da istenilen düzeyde giderse patateste dekar başına en az 4 ton rekolte olur." ifadesini kullandı.
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