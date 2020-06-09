Afyonkarahisar'da panelvan ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Abdullah Ülker (47) idaresindeki panelvan, Afyonkarahisar - Isparta kara yolu Karaadilli beldesi yakınlarında Mustafa Şahin (72) yönetimindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı.

Kazada tarım aracının sürücüsü Şahin yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.