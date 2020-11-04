Afyonkarahisar'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 10 yaralı

Bekir Kocadağ (36) idaresindeki 45 HD 1112 plakalı otomobil, ilçe girişindeki Ali Kaleli kavşağında, Orhan Erdoğan'ın (85) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Bekir Kocadağ, otomobildeki Birgül (58),Elif (3),Mustafa (8) ve Türkan Kocadağ (33) ile tarım aracındaki Orhan ve Sevim Erdoğan (82),Türkan (13),Yusuf (6) ve Çiğdem Yılmaz (34) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Orhan ve Sevim Erdoğan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.