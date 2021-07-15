Afyonkarahisar'da minibüs kamyonete çarptı: 17 yaralı

Çetin Öğmen idaresindeki 03 SM 455 plakalı minibüs, Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolu Akharım beldesi yakınlarında Gökhan Özkurt yönetimindeki 03 L 1239 plakalı hayvan taşıyan kamyonete çarptı.

Kazada sürücüler ile minibüsteki 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 4 yolcu AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.