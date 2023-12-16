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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı - En Son Haberler

        Afyonkarahisar'da midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 20:14 Güncelleme: 16.12.2023 - 20:58
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        Afyonkarahisar'da kaza: 14 yaralı
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        Afyonkarahisar'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu taşıyan midibüs, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun Susuz beldesi kavşağında yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan 14 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #afyonkarahisar
        #haberler
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