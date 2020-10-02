Afyonkarahisar'da maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza verildi

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, sorumluluk alanlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, kentteki denetimlerde, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 9 kişiye toplam 8 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, ekipler, Şeyh Şamil Bulvarı ile Bedesten Kavşağı'nda şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yaptığı aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 40 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Polis ekipleri, araç sürücüleri E.D. ve A.N. hakkında adli ve idari işlem başlattı.