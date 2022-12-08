Lastik değişimi yapılan TIR'a başka bir TIR çarptı: 2 ölü

İHA

Afyonkarahisar'da gece yarısı lastiği patlayan TIR'a lastik değişimi yapıldığı sırada başka bir TIR'ın çarpması sonucu lastikçi ve TIR sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar-Sivrihisar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emirdağ ilçesi istikametinden Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi istikametine seyir eden Vural Adar yönetimindeki maden suyu yüklü TIR'ın lastiği patladı.

Bölgeye en yakın lastikçiyi arayarak yardım isteyen TIR sürücüsü lastikçinin gelmesi ile birlikte TIR'ın lastiğini değiştirmeye başladı.Bu esnada aynı istikamette seyreden M.Ç. yönetimindeki TIR'ın lastikçi Bayram Yaşlı ve sürücü Vural Adar’ın bulunduğu tarafa yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada sürücü Vural Adar ile lastik tamircisi Bayram Yaşlı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; TIR'a yandan çarpan diğer TIR sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.