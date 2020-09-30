Afyonkarahisar'da kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ece Mahallesi Göktaş Sokak ile Dumançeşme Sokak'taki 2 iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin, iş yerlerine düzenlediği operasyonda yaptığı aramalarda, iskambil ve adisyon kağıtları, okey taşları, ile hesapların tutulduğu ajanda ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahipleri A.S, A.G. ve çalışan İ.S. hakkında adli işlem yapılacağı bildirildi.

İş yerlerinde yakalanan 13 kişiye de Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince toplam 15 bin 925 lira para cezası uygulandı.