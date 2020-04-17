Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası verildi

AA

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 2 iş yeri ile 75 kişiye 108 bin 178 lira para cezası uygulandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kent merkezinde yaptığı denetimlerde, çalışma saatlerine uymayan 2 iş yerine 6 bin 300 lira ceza kesti.

Kentte yapılan kontrollerde, 1-16 Nisan tarihleri arasında, sosyal mesafe ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma sınırlandırılması kurallarına uymayan 75 kişiye de 101 bin 878 lira para cezası verildi.

Öte yandan ekipler, ilçe merkezinde polis araçlarıyla sürekli anonslarda bulunarak, vatandaşları, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.