Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 314 kişiye para cezası

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı hatırlatıldı.

İl genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına veya izin kurallarına uymayan 314 kişi hakkında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca vatandaşların kurallara riayet etmesi yönünde uyarılarda bulunuldu.