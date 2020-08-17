Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kararın filyasyon ekiplerinin saha çalışmasıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca alındığı kaydedildi.

Açıklamada, kent merkezinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Hasan Karaağaç Mahallesi ve Ataköy Mahallesi'ndeki 3 farklı binanın, bulaş riskinin yüksek olması ve hastalığın yayılmasını önlemek için karantinaya alındığı vurgulandı.