Boşanmak isteyen karısını ağır yaraladı

DHA

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde D.Ç, boşanmak isteyen eşi E.Ç'yi tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan kadın, tedaviye alındı.

Olay, dün gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. İddiaya göre eşi D.Ç. ile tartışan E.Ç, daha sonra babasının evine gitti. Kayınpederinin evine giden D.Ç, boşanmak istediğini söyleyen E.Ç'nin başına tabancayla ateş etti.

AĞIR YARALI KADININ DURUMU KRİTİK

DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı E.Ç, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Zanlı D.Ç'yi gözaltına alan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.