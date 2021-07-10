Klasik müzik festivali başladı 0:00 / 0:00

Anadolu'nun en uzun soluklu festivallerine ev sahipliği yapan Afyonkarahisar, caz festivaliyle başlayan müzik şölenini Klasik Müzik Festivali ile sürdürüyor. 9 Temmuz'da NG Afyon'da başlayan Klasik Müzik Festivali, 6 gün boyunca dünyanın önde gelen klasik müzik sanatçılarını ağırlayacak

HABERTURK.COM

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin NG Afyon'daki açılış konserinde Natalie Toperczerova (keman) ve Pavol Prazenica (piyano) ikilisi sahne aldı. 6 gün boyunca sürecek festival; konserler, sergiler ve canlı yayınlarla sanatseverlere müzik dolu anlar yaşatacak.

20'nci Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin açılış konserinde Natalie Toperczerova (keman) ve Pavol Prazenica (piyano) ikilisi sahne alarak müzikseverlere keyif dolu anlar yaşattı. 6 gün boyunca 10 konserin gerçekleşeceği festival, 1978'de Kore'de doğan ve şimdiye kadar Kore, Japonya, Almanya, İtalya ve Türkiye'de yüzden fazla solo resital ve oda müziği konseri veren Hyun Sook Tekin'in Piyano resitali ile sona erecek.

20. AFYONKARAHİSAR KLASİK MÜZİK FESTİVALİ PROGRAMI

11 TEMMUZ 2021/PAZAR

Panarp Projesi

Çağatay Akyol/Arp

Aydın Yavaş/Pan Flüt

SAAT: 15:30

YER: NG AFYON

Tiriole

SAAT: 17:00

YER: NG AFYON

12 TEMMUZ 2021/PAZARTESİ

Günay Tuzkaya/Piyano

Saat: 15:30

YER: NG AFYON

Ersoy Saklıca

Şan Piyano Konseri

Saat: 17:00

YER: NG AFYON

13 TEMMUZ 2021/SALI

Unutulmaz Film Şarkıları

Saat: 15:30

YER: NG AFYON

14 TEMMUZ 2021/ÇARŞAMBA (KAPANIŞ KONSERİ)

Hyun Sook Tekin

Saat: 17:00

YER: NG AFYON