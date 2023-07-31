Afyonkarahisar'da kaza yerinde önlem almak istediği sırada, alkollü sürücü M.G.'nin (39) kamyonetiyle çarptığı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı (33), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olay yerine gelen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, tedbir amacıyla yola duba koymak isterken, M.G. yönetimindeki kamyonet çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tatlı ile kamyonet sürücüsü M.G. ve TIR şoförü N.Ö., ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneyle götürüldü. Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı şehit oldu. Kamyonet sürücüsü M.G.'nin yapılan kontrolde 1.02 promil alkollü olduğu belirlendi. M.G. ve N.Ö.'nün tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.