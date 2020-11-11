Afyonkarahisar'da kayıp çiftin cesetlerinin kuyuda bulunmasına ilişkin 6 zanlı yakalandı

AA

İlçeye bağlı Pınarlı köyünde Cevdet (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftinin ölümüyle ilgili Zeliha Uysal'ın akrabaları Kadir, Huriye, Bünyamin, Nazire, Ramazan ve Fatma A, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Zanlıların, jandarmadaki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

- Olay

Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet ve eşi Zeliha Uysal'dan haber alamayan yakınları, 26 Ekim'de kayıp müracaatı yapmış, jandarma ile AFAD ekipleri, köyde iz takip köpekleriyle arama çalışması başlatmıştı. Çiftin cesetleri, çevredeki bir su kuyusunda bulunmuştu.