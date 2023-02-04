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Afyonkarahisar'da karda yolda kalanlara çorba ikramı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar Sandıklı'da, yolda kalan vatandaşlara belediye ekipleri tarafından sıcak çorba ikram edildi

Giriş: 04.02.2023 - 00:22 | Güncelleme: ABONE OL
Afyonkarahisar'da karda yolda kalanlara çorba ikramı
Karda yolda kalanlara çorba ikramı
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AA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara sıcak çorba ikramında bulunuldu.

AA'nın haberine göre; ilçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü, yer yer kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Sandıklı Belediyesi ekipleri, ilçede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar - Antalya kara yolundaki hasarlı kazalar nedeniyle Otogar Kavşağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş ile zabıta ekipleri, yolda kalan tır sürücüleri ve araçlardaki vatandaşlar ile yol güvenliğini sağlayan trafik polislerine sıcak çorba ikramında bulundu.

Antalya'dan Afyonkarahisar'a yük taşıyan tır sürücüsü Gökhan Taban, 30 dakikadır yolun açılmasını beklediğini belirterek, belediye ekiplerinin çorba ikramı için teşekkür etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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