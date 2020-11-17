Afyonkarahisar'da karantinadaki bir kişi, engelli oğlunu bıçakladı

İddiaya göre, Dervişpaşa Mahallesi Kemal Aşkar Caddesi'ndeki evinde Kovid-19 karantinasında bulunan K.A, zihinsel engelli oğlu E.A'ya bıçakla yaraladı.

K.A'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.A. ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve sağlık ekipleri tarafından K.A. Organize Sanayi Bölgesindeki karantina yurduna yerleştirdi.

Karantina sürecinin ardından K.A. hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapılacağı bildirildi.