Afyonkarahisar'da karantina kurallarına uymayan okul müdürü yurda yerleştirildi

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve izolasyonda olması gereken okul müdürü S.D, İl Salgın Denetim (İSDEM) ekiplerince yapılan kontrolde evinde bulunamadı. Durumun bildirilmesi üzerine S.D, polis ekiplerince yakalandı.

Organize Sanayi Bölgesindeki KYK'ye ait Tınaztepe Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen S.D'ye adli ve idari cezai işlem uygulandığı bildirildi.