Afyonkarahisar'da kafası pet şişeye sıkışan sokak köpeği, jandarma ekiplerince kurtarıldı

Çilli Mahallesi Konya Caddesi'nde devriye gezen jandarma trafik ekipleri, bir sokak köpeğinin kafasının pet şişeye sıkıştığını gördü.

Zor anlar yaşayan hayvanın yanına giden iki jandarma personeli, bıçak yardımıyla kısa sürede köpeğin kafasındaki pet şişeyi çıkardı.

Ekipler daha sonra bir süre sevdikleri köpeği doğal yaşam alanına bıraktı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne denk gelmesi dolayısıyla da büyük beğeni topladı.