Afyonkarahisar'da kadın kültür evleri

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Afyonkarahisar'da 24 Temmuz itibariyle startı verilen proje ile ilçelerin tamamında kaymakamlıklar ve belediyeler koordinesinde Kadın Kültür Evleri yapımı için çalışmalar başlamıştı. Yapımı tamamlanan Kadın Kültür Evleri, peş peşe hizmete açılıyor. Proje kapsamında Kadın Kültür Evlerinde tüm hizmetler kadınlara ücretsiz olarak sunuluyor.

17 ilçede devam eden projede 5 ilçede çalışmalar tamamlandı ve eğitim faaliyetleri başladı. Kadınlar bu evlerde 40 farklı alanda eğitimler alacak. Projeye Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü eğitmenler destek veriyor. Projede kaymakamlıklar ve belediye başkanlıkları ortak çalışıyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek

Valilik'ten yapılan bilgilendirmede Kadın Kültür Evlerine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Kadın Kültür Evlerinde kadınlarımız istedikleri her türlü eğitimi alabilecekler. Dini anlamda siyer, Kur’an eğitimi, temel İslami bilgiler, ilmihal okumaları, Kadın sağlığı eğitimleri, ergen psikolojisi, hijyen eğitimi, aile ve yaşam becerileri eğitimleri verilecek. Haftalık söyleşi programları olacak. Psikolojik destek, sosyolog, aile danışmanları diyetisyen ve vaize görevlendirmesi yapıldı.

İlçelerin yöresel değerlerine uygun kurslar ve eğitimlerde verilecek. Örneğin Bayat ilçesinde kilim, İscehisar İlçesinde mermer, Sandıklı’da Keçe gibi kurslar açılacak. Çayır ve mera kullanımı, aşçılık kursu gibi kurslara da ilgi var. Uzun vadede düşündüğümüz hedefler arasında meslek edinen kadınlarımız eliyle üretim faaliyetlerine de geçmeyi planlıyoruz.

Afyonkarahisar’ın İlçelerine baktığımızda kadın nüfus daha çok köylerde yaşıyor. Köylerden ilçe merkezine gelen kadınlarımız burada Pazar ya da diğer ihtiyaçlarını gördüklerinde dinlenip biraz nefes alabilecekleri bir ortam ne yazık ki yok. İşte kadın Kültür Evleri bu noktada önemli bir görev üstlenecek. Biz bu şehrin kadınlarının her anlamda rahat ve huzurla yaşadıkları bir şehir olmasını istiyoruz.

"KADIN ELİYLE DEĞİŞECEK"

Bu memlekette bir şeyler değişecekse bunu kadın eliyle olacağını biliyoruz. Kadın Kültür Evleri Projesinde nezih ve rahat bir ortamda özgürce eğitim alacak kadınlarımıza aslında en doğru bilgileri uzman kişilerden vermek istiyoruz. Kadınlarımız bu eve geldiklerinde kendilerini özgüvenli hissetsinler istiyoruz. Kadınlar isterlerse çok şeyi değiştirebilirler. Bu değişime kendilerinden başlasınlar istiyoruz. Kendilerini geliştirsinler, daha eğitimli ve daha mutlu olsunlar istiyoruz.

Kadın Kültür Evleri Projesi ile kadınlarımızın sosyal ve kültürel hayatlarına renk katacağız. Kadınlarımızı her alanda daha donanımlı yapmak istiyoruz. Anne Akademisi olarak planlanan Kadın Kültür Evleri kadınlarımızın eğitimden sağlığa, sanattan sosyal ve kültürel etkinliklere kadar her alanda eğitim alabilmelerine imkân sağlayacak. Kadınlarımız burada isterlerse oturup dinlenecekler ve bazen sıcak bir çayı arkadaşları ile yudumlayacaklar. Bazen kitap okuyup spor yapabilecekler.

Dokundukları her yeri güzelleştiren kadınlarımız için ne yapsak az diye düşünüyoruz. Tüm kadınlarımızın en iyi şekilde istifade edeceği evler olmasını ümit ediyoruz. En önemli beklentimiz ise bu projenin sürekliliğinin sağlanması ve bu evlerin bundan sonraki süreçte de yaşatılması ve sahip çıkılması."