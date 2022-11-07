Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde kaçak kazı yapılacağına dair bilgi aldı.

AA'nın haberine göre, Gazlıgöl beldesi Kızılyar mevkisinde yapılan kontrolde F.B, M.Ö. ve M.S. arazide dedektör ile tarihi eser aradıkları sırada yakalandı.

Aramada 4 dedektör, 3 çapa ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.