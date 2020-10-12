Afyonkarahisar'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi

AA

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timleri tarafından Çay-Bolvadin-Emirdağ karayolunda gerçekleştirilen uygulamada, kurar ihlalleri yapan sürücüler tespit edildi.4 noktada ve havadan yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 21 sürücüye toplam 16 bin 38 lira para cezası kesilirken, 2 araç trafikten men edildi.Havadan Mİ-17 tipi helikopterle gerçekleştirilen denetime, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Halit Gülten, Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Adnan Çelebi ve Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören katıldı.