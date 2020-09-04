Afyonkarahisar'da iş yerinde dinamit ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir iş hanında tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen iş yerinde yaptığı aramada, 4 tablo görünümlü taş, 1 obje, 7 el yapımı dinamit, dedektör, karot cihazı ve 36 karot ucu ele geçirdi.

Polis ekipleri, iş yerinde tehlikeli maddeleri izinsiz bulunduran K.K'yi gözaltına aldı.