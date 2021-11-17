Afyonkarahisar'da fabrika yangını

AA

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'ndeki fabrikanın pamuk deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Dinar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme araçları, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; yangının çıktığı depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.

Ekipler yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.