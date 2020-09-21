Afyonkarahisar'da inşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Ergün Sarakaya (33) idaresindeki 03 ABZ 724 plakalı, inşaat işçilerini taşıyan minibüs, Bolvadin-Çobanlar kara yolunun 3. kilometresinde, lastiğinin patlamasının ardından tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki işçilerden Metin Dönmez (51),Mehmet Mercan (40),Uğur Sarakaya (36),Veysel Saltık (36),Koray Dereli (17) ve Hamdi Büyükkebabçı (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.